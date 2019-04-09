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ДФС повідомила про можливі збої в роботі електронних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 сер, 2019 11:25
Пропонуємо до обговорення:
Електронний кабінет платника податків та інші інформаційно-телекомунікаційні системи Державної фіскальної служби можуть працювати зі збоями через проведення технологічного обслуговування цих систем.
Дивися повний текст ДФС повідомила про можливі збої в роботі електронних сервісів
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Додано: Сер 28 сер, 2019 11:25
..а ночью нельзя проводить разного рода регламентные работі, дабы не клинить работу сервисов в последние дни отчетного периода регистрации нн.. ?!!
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maestro71
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