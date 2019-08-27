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Іноземці перестали
давати Україні гроші

Іноземці перестали давати Україні гроші
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:39

Іноземці перестали давати Україні гроші

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів на аукціоні з продажу ОВДП залучило до бюджету 1,77 млрд грн.

Дивися повний текст Іноземці перестали давати Україні гроші.
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:50

Re: Іноземці перестали давати Україні гроші

Лучше бы вообще не давали. Хотят, чтоб не только внуки, но и правнуки продолжали отдавать взятые долги
safonovstanislav
 
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в 1991 году у украины не было долгов.
за 28 лет собрались десятки миллиардов долгов, которые простой народ не видел никогда.
бесхозяйственность и развал по всей стране
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:15

  blueiceua написав:в 1991 году у украины не было долгов.
за 28 лет собрались десятки миллиардов долгов, которые простой народ не видел никогда.
бесхозяйственность и развал по всей стране

Точно, не было - 80 млрд. долларов советского долга целиком и полностью взяла на себя РФ. Как не было, впрочем, и ЗВР.
А сейчас около 22 млрд. ЗВР и 115 млрд. общего внешнего долга. При ВВП в 130 млрд. долларов в 18-ом. Деньги прошли через страну транзитом, оставив лишь долги и необходимость еще долгие годы их обслуживать.
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