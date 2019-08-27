Міністерство фінансів на аукціоні з продажу ОВДП залучило до бюджету 1,77 млрд грн.
Дивися повний текст Іноземці перестали давати Україні гроші.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 11:39
Іноземці перестали давати Україні гроші
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іноземці перестали давати Україні гроші.
Додано: Сер 28 сер, 2019 11:50
Re: Іноземці перестали давати Україні гроші
Лучше бы вообще не давали. Хотят, чтоб не только внуки, но и правнуки продолжали отдавать взятые долги
Додано: Сер 28 сер, 2019 12:14
в 1991 году у украины не было долгов.
за 28 лет собрались десятки миллиардов долгов, которые простой народ не видел никогда.
бесхозяйственность и развал по всей стране
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:15
Точно, не было - 80 млрд. долларов советского долга целиком и полностью взяла на себя РФ. Как не было, впрочем, и ЗВР.
А сейчас около 22 млрд. ЗВР и 115 млрд. общего внешнего долга. При ВВП в 130 млрд. долларов в 18-ом. Деньги прошли через страну транзитом, оставив лишь долги и необходимость еще долгие годы их обслуживать.
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