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У Зеленського розповіли, як
виводитимуть великий і...

У Зеленського розповіли, як виводитимуть великий і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:10

У Зеленського розповіли, як виводитимуть великий і...

Пропонуємо до обговорення:
Про те, які заходи для цього будуть вживатися, він розповів в інтерв'ю ЕП.

Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як виводитимуть великий і середній бізнес із ФОП.
R2
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Лєнкузня?
300 лимонів баксів?
Хуцпа!
andriyzhagun
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Зє!бобіки обкатують новий спосіб брехні, зашивають її у реальні повідомлення.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:56

Оу, а если еще знать кито там был хозяином ..... ))))))
сова
 
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