Про те, які заходи для цього будуть вживатися, він розповів в інтерв'ю ЕП.
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як виводитимуть великий і середній бізнес із ФОП.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 12:10
У Зеленського розповіли, як виводитимуть великий і...
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Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як виводитимуть великий і середній бізнес із ФОП.
Додано: Сер 28 сер, 2019 12:11
Зє!бобіки обкатують новий спосіб брехні, зашивають її у реальні повідомлення.
Додано: Сер 28 сер, 2019 16:23
Может хватит гонять приведения ..... поменяйте судебную систему и судите по сути, а не по форме.
Тогда вопрос будет не в чеках.... а в уклонении.... а как человек сделал єто вторичній вопрос. Главное что обмануто государство и его жители.
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