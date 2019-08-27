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У Зеленського розповіли, як
виводитимуть великий і...

У Зеленського розповіли, як виводитимуть великий і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:10

У Зеленського розповіли, як виводитимуть великий і...

Пропонуємо до обговорення:
Про те, які заходи для цього будуть вживатися, він розповів в інтерв'ю ЕП.

Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як виводитимуть великий і середній бізнес із ФОП.
R2
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Лєнкузня?
300 лимонів баксів?
Хуцпа!
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:11

обкатують новий спосіб брехні, зашивають її у реальні повідомлення.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:56

Оу, а если еще знать кито там был хозяином ..... ))))))
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:23

Может хватит гонять приведения ..... поменяйте судебную систему и судите по сути, а не по форме.
Тогда вопрос будет не в чеках.... а в уклонении.... а как человек сделал єто вторичній вопрос. Главное что обмануто государство и его жители.
anton_gms
 
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Ну а як ви хотіли? Старі депутати прийняли закон про уникнення подвійного обкладення податками, нові тепер хочуть дозволити подвійне громадянство і водночас хочуть щоб податки платились в Україні?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:02

  anton_gms написав:Может хватит гонять приведения ..... поменяйте судебную систему и судите по сути, а не по форме.
Тогда вопрос будет не в чеках.... а в уклонении.... а как человек сделал єто вторичній вопрос. Главное что обмануто государство и его жители.


Правильно, судите по понятиям, а не по закону :lol:
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titanik
 
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