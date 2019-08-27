Про те, які заходи для цього будуть вживатися, він розповів в інтерв'ю ЕП.
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як виводитимуть великий і середній бізнес із ФОП.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 12:10
У Зеленського розповіли, як виводитимуть великий і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як виводитимуть великий і середній бізнес із ФОП.
Додано: Сер 28 сер, 2019 16:23
Может хватит гонять приведения ..... поменяйте судебную систему и судите по сути, а не по форме.
Тогда вопрос будет не в чеках.... а в уклонении.... а как человек сделал єто вторичній вопрос. Главное что обмануто государство и его жители.
Додано: Чет 29 сер, 2019 05:34
Ну а як ви хотіли? Старі депутати прийняли закон про уникнення подвійного обкладення податками, нові тепер хочуть дозволити подвійне громадянство і водночас хочуть щоб податки платились в Україні?
Додано: Чет 29 сер, 2019 11:02
Правильно, судите по понятиям, а не по закону
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Чет 29 сер, 2019 13:50
так уже более 5 лет и судят по понятиям - вот это активист, был в АТО и просто "гарна людина", его нужно отпустить (а если еще кум/брат/сват - то и наградить).
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Додано: Чет 29 сер, 2019 14:00
Точно ? А кого посадили з "поганих" ?
Не треба триндіти просто так ...
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:22
Puente, а что мало по тюрьмам сидят по надуманным обвинениям в госизмене? И что там со Стерненко, посадили или так и ходит на свободе? Это не "по понятиям" называется? Приходы в суды толп поддержки из разных "активистов", а потом нытье и обвинение в том что кого-то обозвали "бандерой" - это как, не "по понятиям"? Так что "трындите" здесь только вы.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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