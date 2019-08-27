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У Зеленського розповіли, як
виводитимуть великий і...

У Зеленського розповіли, як виводитимуть великий і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:29

Податки в кінцевому варіанті всеодно заплатять прості люди.
vitaliygoodlife
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