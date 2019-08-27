|
|
У Зеленського розповіли, як виводитимуть великий і...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 сер, 2019 16:29
Податки в кінцевому варіанті всеодно заплатять прості люди.
-
vitaliygoodlife
-
-
- Повідомлень: 341
- З нами з: 16.10.15
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему