Про це він заявив у коментарі "Європейській правді" під час свого візиту до України.
Дивися повний текст США застерігають Україну від співпраці з китайцями.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 12:11
США застерігають Україну від співпраці з китайцями
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США застерігають Україну від співпраці з китайцями.
Додано: Сер 28 сер, 2019 12:11
Тогда пусть сша либо компенсируют утраченную прибыль, зп, рабочие места, либо пусть покупает продукцию предприятия.
советы сшя на хлеб не намажешь и в карман неположишь
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