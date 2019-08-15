Про це він заявив у коментарі "Європейській правді" під час свого візиту до України.
Дивися повний текст США застерігають Україну від співпраці з китайцями.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 12:11
США застерігають Україну від співпраці з китайцями
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США застерігають Україну від співпраці з китайцями.
Додано: Сер 28 сер, 2019 12:11
Тогда пусть сша либо компенсируют утраченную прибыль, зп, рабочие места, либо пусть покупает продукцию предприятия.
советы сшя на хлеб не намажешь и в карман неположишь
Додано: Сер 28 сер, 2019 18:35
Ага, свободный конкурентный рынок.
Запад любит Украину.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Сер 28 сер, 2019 23:23
Прибыль от китайцев кончиться в течение нескольких месяцев вместе с ЗП, рабочими местами. Не продукция им нужна, а технологии и спецификации. Как только они это получат они начнут производство и развитие копий, а Мотор Сич уйдёт в небытиё. Разве это не очевидно?
Додано: Чет 29 сер, 2019 09:44
Dear_Sir
Китайцы дают бабки и заказы а амеры только свои хотелки нам вещают
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