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США застерігають Україну
від співпраці з китайцями

США застерігають Україну від співпраці з китайцями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:11

США застерігають Україну від співпраці з китайцями

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив у коментарі "Європейській правді" під час свого візиту до України.

Дивися повний текст США застерігають Україну від співпраці з китайцями.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:11

Тогда пусть сша либо компенсируют утраченную прибыль, зп, рабочие места, либо пусть покупает продукцию предприятия.
советы сшя на хлеб не намажешь и в карман неположишь
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:35

США застерігають Україну від співпраці з китайцями

Ага, свободный конкурентный рынок.
Запад любит Украину.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 23:23

  blueiceua написав:Тогда пусть сша либо компенсируют утраченную прибыль, зп, рабочие места, либо пусть покупает продукцию предприятия.
советы сшя на хлеб не намажешь и в карман неположишь


Прибыль от китайцев кончиться в течение нескольких месяцев вместе с ЗП, рабочими местами. Не продукция им нужна, а технологии и спецификации. Как только они это получат они начнут производство и развитие копий, а Мотор Сич уйдёт в небытиё. Разве это не очевидно?
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:44

Dear_Sir
Китайцы дают бабки и заказы а амеры только свои хотелки нам вещают
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:10

С каких это пор китайцы стали нашими врагами ?
michael_kiseloff
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