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Зеленський підтвердив намір
про зняття мораторію на...

Зеленський підтвердив намір про зняття мораторію на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:00

Зеленський підтвердив намір про зняття мораторію на...

Пропонуємо до обговорення:
Володимир Зеленський підтвердив намір провести земельну реформу та демонополізувати економіку.

Дивися повний текст Зеленський підтвердив намір про зняття мораторію на землю - Світовий банк.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:00

Земля только через референдум.
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:56

ага, и большинство у которого нет земли, решит что ее нельзя продавать меньшенству, у которого есть земля :)

Люди голые/босые умирают с гектарами "на бумажке"
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:29

Ну в какой то мере вы оба правы. Если о государственной земле то через рефрендум, если что в частной собственности то какой нафиг референдум ?

Меня больше интересуют права граждан на получение бесплатной зели. Право вроде как есть, нло под это право чиновники недурно наживаются, а простому человеку можно разве что радоваться что оно у него есть.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 05:27

Ну що ж. Кого обрали - те і маєте.
silver_arrow_ua
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