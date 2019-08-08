Володимир Зеленський підтвердив намір провести земельну реформу та демонополізувати економіку.
Дивися повний текст Зеленський підтвердив намір про зняття мораторію на землю - Світовий банк.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 13:00
Зеленський підтвердив намір про зняття мораторію на...
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Дивися повний текст Зеленський підтвердив намір про зняття мораторію на землю - Світовий банк.
Додано: Сер 28 сер, 2019 16:56
ага, и большинство у которого нет земли, решит что ее нельзя продавать меньшенству, у которого есть земля :)
Люди голые/босые умирают с гектарами "на бумажке"
Додано: Сер 28 сер, 2019 17:29
Ну в какой то мере вы оба правы. Если о государственной земле то через рефрендум, если что в частной собственности то какой нафиг референдум ?
Меня больше интересуют права граждан на получение бесплатной зели. Право вроде как есть, нло под это право чиновники недурно наживаются, а простому человеку можно разве что радоваться что оно у него есть.
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