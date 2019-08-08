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Зеленський підтвердив намір про зняття мораторію на...
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Додано: Сер 28 сер, 2019 13:00
Пропонуємо до обговорення:
Володимир Зеленський підтвердив намір провести земельну реформу та демонополізувати економіку.
Дивися повний текст Зеленський підтвердив намір про зняття мораторію на землю - Світовий банк
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R2
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Додано: Сер 28 сер, 2019 13:00
Земля только через референдум.
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сова
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Додано: Сер 28 сер, 2019 16:56
ага, и большинство у которого нет земли, решит что ее нельзя продавать меньшенству, у которого есть земля :)
Люди голые/босые умирают с гектарами "на бумажке"
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Rainbow
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Додано: Сер 28 сер, 2019 17:29
Ну в какой то мере вы оба правы. Если о государственной земле то через рефрендум, если что в частной собственности то какой нафиг референдум ?
Меня больше интересуют права граждан на получение бесплатной зели. Право вроде как есть, нло под это право чиновники недурно наживаются, а простому человеку можно разве что радоваться что оно у него есть.
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Igorten
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Додано: Чет 29 сер, 2019 05:27
Ну що ж. Кого обрали - те і маєте.
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silver_arrow_ua
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Додано: Чет 29 сер, 2019 08:00
silver_arrow_ua написав:
Ну що ж. Кого обрали - те і маєте.
А что случилось то гражданин порохобот ?
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Igorten
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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:27
сова написав:
Земля только через референдум.
Давайте продажу хрущей тоже вынесем не референдум. А то людей могут обмануть и выкинуть на улицу. Это куда хуже чем если скупят кусок земли с бурячками за гроши.
зы У вас сколько гектар СХ земли ?
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ssnet
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Додано: Чет 29 сер, 2019 11:52
ssnet
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сова
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Додано: Чет 29 сер, 2019 12:20
Ну перед 1917 годом тоже была земельная рехформа и продажа земли.
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blueiceua
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