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Київський метрополітен "викинув"
компанію Ахметова з...

Київський метрополітен "викинув" компанію Ахметова з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:08

Київський метрополітен "викинув" компанію Ахметова з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється у системі "Прозорро", повідомляє видання "Наші гроші".

Дивися повний текст Київський метрополітен \"викинув\" компанію Ахметова з торгів по електроенергії - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:09

Ахметкины конторки привыкли выигрывать любые тендеры, в которых участвуют, они и не подумали, что заявку будут читать...
Все, что не соответствует требованиям - должно быть отклонено, и никакой суд не признает решение неправомерным...
pobytt
 
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