Про це повідомляється у системі "Прозорро", повідомляє видання "Наші гроші".
Дивися повний текст Київський метрополітен \"викинув\" компанію Ахметова з торгів по електроенергії - ЗМІ.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 14:08
Київський метрополітен "викинув" компанію Ахметова з...
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Дивися повний текст Київський метрополітен \"викинув\" компанію Ахметова з торгів по електроенергії - ЗМІ.
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:09
Ахметкины конторки привыкли выигрывать любые тендеры, в которых участвуют, они и не подумали, что заявку будут читать...
Все, что не соответствует требованиям - должно быть отклонено, и никакой суд не признает решение неправомерным...
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