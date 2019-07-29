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Уряд збільшить перевірки
підприємств для боротьби з...

Уряд збільшить перевірки підприємств для боротьби з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:36

Уряд збільшить перевірки підприємств для боротьби з...

Пропонуємо до обговорення:
Державна служба з питань праці збільшить перевірки підприємств для боротьби з тіньовою зайнятістю.

Дивися повний текст Уряд збільшить перевірки підприємств для боротьби з тіньовою зайнятістю.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:36

..бараны!.. так пр выходе на пенсию ТОП-ам и платить придется со ВСЕХ выплат ЕСВ начисленных хоть по 22, хоть по 20!!...
maestro71
 
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