Державна служба з питань праці збільшить перевірки підприємств для боротьби з тіньовою зайнятістю.
Дивися повний текст Уряд збільшить перевірки підприємств для боротьби з тіньовою зайнятістю.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 14:36
Уряд збільшить перевірки підприємств для боротьби з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд збільшить перевірки підприємств для боротьби з тіньовою зайнятістю.
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:36
..бараны!.. так пр выходе на пенсию ТОП-ам и платить придется со ВСЕХ выплат ЕСВ начисленных хоть по 22, хоть по 20!!...
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