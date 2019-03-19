В ході податкової амністії загальна ставка складе 5%, знижена — 2,5%. З негрошових активів буде стягуватися підвищена ставка.
Дивися повний текст Як відбуватиметься процес податкової амністії.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 15:16
Як відбуватиметься процес податкової амністії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як відбуватиметься процес податкової амністії.
Додано: Сер 28 сер, 2019 15:17
І що, коли вони це народять вже? Бо мене від їх брейнстормінгу постійного вже вивертати починає...
Додано: Сер 28 сер, 2019 15:31
Маразм какой-то . А если эти деньги где-то работают в деле? Как их можно вынуть и поместить в денежном виде в украинские банки? А если есть недоверие к украинским банкам?
А если у человека например милион денежных средств. С половины уже уплачены налоги, а с половины не уплачены. Плюс неденежное имущество. То что вообще указывать в декларации?
Додано: Сер 28 сер, 2019 15:43
Какая еще амнистия.
Амнистия для олигархов только одна - справедливаяя цена за прихватизированное или экспроприация украденной народной собственности. Все было прихватизировано за копейки на основании принятых зависимыми и управляемыми олигархам депутатами законов
Додано: Сер 28 сер, 2019 16:27
Чот я не понял. У нас куча всяких чиновников надекларировали миллионы и им типа их узаконили ? А всем остальным 300 тыс. в зубы, все остальное давай 5% ?
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