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Як відбуватиметься процес
податкової амністії

Як відбуватиметься процес податкової амністії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:16

Як відбуватиметься процес податкової амністії

Пропонуємо до обговорення:
В ході податкової амністії загальна ставка складе 5%, знижена — 2,5%. З негрошових активів буде стягуватися підвищена ставка.

Дивися повний текст Як відбуватиметься процес податкової амністії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:17

І що, коли вони це народять вже? Бо мене від їх брейнстормінгу постійного вже вивертати починає...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:31

"Чтобы активы были амнистированы, они должны быть возвращены Украине в денежной форме и размещены на счетах украинских банков», – отметил он."

Маразм какой-то . А если эти деньги где-то работают в деле? Как их можно вынуть и поместить в денежном виде в украинские банки? А если есть недоверие к украинским банкам?


"«Мы предполагаем, что деньги в размере 300 тыс. грн будут амнистированы каждому – независимо от того, подал кто-то декларацию или не подал”, – сказал Гетманцев."

А если у человека например милион денежных средств. С половины уже уплачены налоги, а с половины не уплачены. Плюс неденежное имущество. То что вообще указывать в декларации?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:43

Какая еще амнистия.
Амнистия для олигархов только одна - справедливаяя цена за прихватизированное или экспроприация украденной народной собственности. Все было прихватизировано за копейки на основании принятых зависимыми и управляемыми олигархам депутатами законов
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:27

Чот я не понял. У нас куча всяких чиновников надекларировали миллионы и им типа их узаконили ? А всем остальным 300 тыс. в зубы, все остальное давай 5% ?
Igorten
 
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Как всегда,простые и лохи заплатят за богатых...
ketrax70
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