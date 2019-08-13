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Що впливає на розмір пенсії

Що впливає на розмір пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:32

Що впливає на розмір пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Ключове положення нинішньої системи пенсійного забезпечення – розмір пенсії залежить від стажу і заробітної плати.

Дивися повний текст Що впливає на розмір пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:32

О будущих пенсиях пишут постоянно, вы бы написали о том как увеличить пенсию работающим пенсионерам, ведь они продолжают работать не от большого желания трудиться и дальше, а просто как способ выживания на эту так называемую нищенскую пенсию. Зароботная плата растёт, как и цены. А при перерасчете учитывают в формуле среднюю зарплату ещё тех лет когда она была низкой, да и зароботки были ниже. Привяжите тогда уровень пенсии к доллару.)))
molcanoved7777
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