Ключове положення нинішньої системи пенсійного забезпечення – розмір пенсії залежить від стажу і заробітної плати.
Дивися повний текст Що впливає на розмір пенсії.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 15:32
Що впливає на розмір пенсії
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Дивися повний текст Що впливає на розмір пенсії.
Додано: Сер 28 сер, 2019 15:32
О будущих пенсиях пишут постоянно, вы бы написали о том как увеличить пенсию работающим пенсионерам, ведь они продолжают работать не от большого желания трудиться и дальше, а просто как способ выживания на эту так называемую нищенскую пенсию. Зароботная плата растёт, как и цены. А при перерасчете учитывают в формуле среднюю зарплату ещё тех лет когда она была низкой, да и зароботки были ниже. Привяжите тогда уровень пенсии к доллару.)))
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