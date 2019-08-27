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Українці назвали головні вимоги до Зеленського (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 сер, 2019 15:49
Пропонуємо до обговорення:
Дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.
Дивися повний текст Українці назвали головні вимоги до Зеленського (таблиця)
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Додано: Сер 28 сер, 2019 15:49
"Проблема" языка предсказуемо аж на последнем месте.
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