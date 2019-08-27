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Українці назвали головні
вимоги до Зеленського (таблиця)

Українці назвали головні вимоги до Зеленського (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:49

Українці назвали головні вимоги до Зеленського (таблиця)

Пропонуємо до обговорення:
Дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Дивися повний текст Українці назвали головні вимоги до Зеленського (таблиця).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:49

"Проблема" языка предсказуемо аж на последнем месте.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:12

Так прекратили же огонь на Донбассе...

Что, односторонее прекращение не работает? Ну надо же.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:17

И ни слова о правосудии ... На какой улице делали опрос ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:58

  Igorten написав:И ни слова о правосудии ... На какой улице делали опрос ? :)


Эт-то точно.
Пока не посадит шоколадного и его побратимов и кумовей нет ему никакой веры
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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