Дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.
Дивися повний текст Українці назвали головні вимоги до Зеленського (таблиця).
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Додано: Сер 28 сер, 2019 15:49
Українці назвали головні вимоги до Зеленського (таблиця)
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Дивися повний текст Українці назвали головні вимоги до Зеленського (таблиця).
Додано: Сер 28 сер, 2019 17:12
Так прекратили же огонь на Донбассе...
Что, односторонее прекращение не работает? Ну надо же.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Сер 28 сер, 2019 18:58
Эт-то точно.
Пока не посадит шоколадного и его побратимов и кумовей нет ему никакой веры
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 29 сер, 2019 00:56
Если КМИСу не доверять, то кому и чему можно? Кроме первого пункта, остальное: "Взять все и поделить!" (с) Ну ничего, знать - это уже хорошо. Не думаю, что люди в Австралиях и Гренландиях чем-то от нас отличаются. Такие же д.б.
Додано: Чет 29 сер, 2019 05:35
Еще как отличаются.
У них такой президент как был в Украине минимум 4 года пошёл бы в отставку и 2 года как уже сидел
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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