Українці назвали головні вимоги до Зеленського (таблиця)

Додано: Сер 28 сер, 2019 17:12

Так прекратили же огонь на Донбассе...



Что, односторонее прекращение не работает? Ну надо же.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.