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Українці назвали головні
вимоги до Зеленського (таблиця)

Українці назвали головні вимоги до Зеленського (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:49

Українці назвали головні вимоги до Зеленського (таблиця)

Пропонуємо до обговорення:
Дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Дивися повний текст Українці назвали головні вимоги до Зеленського (таблиця).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:49

"Проблема" языка предсказуемо аж на последнем месте.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:12

Так прекратили же огонь на Донбассе...

Что, односторонее прекращение не работает? Ну надо же.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:17

И ни слова о правосудии ... На какой улице делали опрос ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:58

  Igorten написав:И ни слова о правосудии ... На какой улице делали опрос ? :)


Эт-то точно.
Пока не посадит шоколадного и его побратимов и кумовей нет ему никакой веры
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 00:56

Если КМИСу не доверять, то кому и чему можно? Кроме первого пункта, остальное: "Взять все и поделить!" (с) Ну ничего, знать - это уже хорошо. Не думаю, что люди в Австралиях и Гренландиях чем-то от нас отличаются. Такие же д.б.
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 05:35

  astatempo написав:Если КМИСу не доверять, то кому и чему можно? Кроме первого пункта, остальное: "Взять все и поделить!" (с) Ну ничего, знать - это уже хорошо. Не думаю, что люди в Австралиях и Гренландиях чем-то от нас отличаются. Такие же д.б.

Еще как отличаются.
У них такой президент как был в Украине минимум 4 года пошёл бы в отставку и 2 года как уже сидел
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 08:25

  shapo написав:Еще как отличаются.
У них такой президент как был в Украине минимум 4 года пошёл бы в отставку и 2 года как уже сидел

Завжди цікаво, оці люди, які хочуть посадити "шоколадного" - за що саме ви хочите його посадити?
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 08:33

  Sergius написав:Завжди цікаво, оці люди, які хочуть посадити "шоколадного" - за що саме ви хочите його посадити?

За сверх жадность и лицемерие
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 08:38

Sergius
Я до них не належу, але мабуть за бездіяльність і потурання корупційних схем.
За те що він будучи президентом "ні за що не відповідав"
Rainbow
 
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