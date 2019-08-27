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Українці назвали головні вимоги до Зеленського (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 сер, 2019 09:33
Опрос, похоже, "делали", не покидая кабинета.
Зе бы никогда не взял 60% в Раде, если бы население ратовало бы лишь за мир на Донбассе. Основным меседжем, позволившим ворваться в Раду елиноличным большинством были именно обещания активизировать борьбу с коррупцией во всех эшелонах власти и повышение уровня жизни в стране.
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antey1969
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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:34
Смотрю я не всю эту беду и думаю,что никаких сдвигов ощутимых,видимых не будет,пока нет к этому предпосылок!
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zhdanova-58
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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:56
Igorten написав:
И ни слова о правосудии ... На какой улице делали опрос ?
В Донецке, наверно
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
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titanik
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