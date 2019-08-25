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У НБУ розповіли про
мету на валютному ринку

У НБУ розповіли про мету на валютному ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:08

У НБУ розповіли про мету на валютному ринку

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк вважає низьку інфляцію підвалиною для майбутнього економічного зростання.

Дивися повний текст У НБУ розповіли про мету на валютному ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:08

... "Наша цель – не допустить большой волатильности курса ...". Семь пятниц на неделе. Не так давно говорили о не вмешательстве ...
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