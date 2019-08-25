Нацбанк вважає низьку інфляцію підвалиною для майбутнього економічного зростання.
Дивися повний текст У НБУ розповіли про мету на валютному ринку.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 16:08
У НБУ розповіли про мету на валютному ринку
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Дивися повний текст У НБУ розповіли про мету на валютному ринку.
Додано: Сер 28 сер, 2019 16:08
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