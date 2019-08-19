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ФГВФО змінив чергу
відшкодування виплат вкладникам

ФГВФО змінив чергу відшкодування виплат вкладникам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:47

ФГВФО змінив чергу відшкодування виплат вкладникам

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб змінив черговість виплат вкладникам, кошти яких залучалися банком з метою отримання відсотків за договорами, укладеними на індивідуальних умовах.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:47

Сьомої черги дочекаєшся? Можна ненароком не побачити різницю між депозитом розміщеним на загальних умовах і на індевідуальних . А спокус від банку для цінного клієнта є багато.
bmchyzh
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 08:17

А що з гарантованою сумою, може хоч на нещасні 100 тисяч її підвищити?
Rainbow
 
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