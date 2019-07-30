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SpaceX провела випробування марсольота Starhopper (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 сер, 2019 17:36
Пропонуємо до обговорення:
Апарат, який успішно пройшов тестування, поки є прототипом майбутньої міжпланетної ракети.
Дивися повний текст SpaceX провела випробування марсольота Starhopper (відео)
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Додано: Сер 28 сер, 2019 17:36
на гравицапу похож...
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