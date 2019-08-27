В Україні планують змінити правила прийому на навчання до закладів вищої освіти.
Дивися повний текст В Україні планують змінити правила прийому до вишів.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 19:24
В Україні планують змінити правила прийому до вишів
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Дивися повний текст В Україні планують змінити правила прийому до вишів.
Додано: Сер 28 сер, 2019 19:24
Якщо в мене особливі потреби - наприклад розумова відсталість? Вуз мені забезпечить проходження?
Додано: Сер 28 сер, 2019 19:33
w1961 А як же. Будешь в кірзачах два роки розповідати про свої особливі потреби, там тебе держава і почує.
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