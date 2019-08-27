RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні планують змінити
правила прийому до вишів

В Україні планують змінити правила прийому до вишів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 19:24

В Україні планують змінити правила прийому до вишів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують змінити правила прийому на навчання до закладів вищої освіти.

Дивися повний текст В Україні планують змінити правила прийому до вишів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90561
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 19:24

Якщо в мене особливі потреби - наприклад розумова відсталість? Вуз мені забезпечить проходження?
w1961
Аватар користувача
 
Повідомлень: 159
З нами з: 27.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 19:33

w1961 А як же. Будешь в кірзачах два роки розповідати про свої особливі потреби, там тебе держава і почує.
romiks2009
 
Повідомлень: 355
З нами з: 07.11.13
Подякував: 64 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Президент Світового банку розповів, як Україні...
R2 » Вів 27 сер, 2019 21:48
7 151
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2019 17:11
jeugen
Іноземці перестали давати Україні гроші
R2 » Сер 28 сер, 2019 11:39
3 125
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2019 14:15
Волгарь
В Україні змінили правила фотографування на паспорт
R2 » Вів 27 сер, 2019 19:39
2 97
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2019 10:39
jerua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.