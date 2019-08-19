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Українцям, які бажають купити
вживаний автомобіль,...

Українцям, які бажають купити вживаний автомобіль,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:16

Українцям, які бажають купити вживаний автомобіль,...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зростає попит на вживані автомобілі.

Дивися повний текст Українцям, які бажають купити вживаний автомобіль, потрібно бути надзвичайно обережними.
R2
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