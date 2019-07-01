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Порядок обчислення пені
за прострочення аліментів

Порядок обчислення пені за прострочення аліментів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:32

Порядок обчислення пені за прострочення аліментів

Пропонуємо до обговорення:
Верховний Суд України зробив два правових висновки щодо порядку обчислення пені у разі виникнення заборгованості.

Дивися повний текст Порядок обчислення пені за прострочення аліментів.
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