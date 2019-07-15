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За півріччя в економіку Донецької області інвестовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 сер, 2019 08:54
Пропонуємо до обговорення:
У І півріччі 2019 року підприємствами та організаціями Донецької області (без урахування частини тимчасово окупованій території) за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 11315,7 млн. грн капітальних інвестицій, що з урахуванням зміни цін на 11,6% більше, ніж в січні-червні попереднього року.
Дивися повний текст За півріччя в економіку Донецької області інвестовано 11,3 млрд. грн
.
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