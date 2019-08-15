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США попередили Україну про
ризики продажу "Мотор Січі" Китаю

США попередили Україну про ризики продажу "Мотор Січі" Китаю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:21

США попередили Україну про ризики продажу "Мотор Січі" Китаю

Пропонуємо до обговорення:
Остаточне рішення щодо продажу Китаю стратегічного підприємства «Мотор Січ» Україна ухвалюватиме самостійно.

Дивися повний текст США попередили Україну про ризики продажу \"Мотор Січі\" Китаю.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:22

Болтон забыл сказать еще. Денег нет но вы держитесь. Трамп с.ка денег то зажал.
xbill
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:38

Болтон забыл сказать кто компенсирует упущенную прибыль, кто заплатит зарплаты рабочим и налоги в бюджет?
Рассказами Болтона сыт не будешь и на хлеб не намажешь.
Пусть в сшя рассказывает что кому продавать а что нет.
Или сшя пусть покупает продуккцию предприятия
blueiceua
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