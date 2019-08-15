Остаточне рішення щодо продажу Китаю стратегічного підприємства «Мотор Січ» Україна ухвалюватиме самостійно.
Дивися повний текст США попередили Україну про ризики продажу \"Мотор Січі\" Китаю.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 сер, 2019 09:21
США попередили Україну про ризики продажу "Мотор Січі" Китаю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США попередили Україну про ризики продажу \"Мотор Січі\" Китаю.
Додано: Чет 29 сер, 2019 09:22
Болтон забыл сказать еще. Денег нет но вы держитесь. Трамп с.ка денег то зажал.
Додано: Чет 29 сер, 2019 09:38
Болтон забыл сказать кто компенсирует упущенную прибыль, кто заплатит зарплаты рабочим и налоги в бюджет?
Рассказами Болтона сыт не будешь и на хлеб не намажешь.
Пусть в сшя рассказывает что кому продавать а что нет.
Или сшя пусть покупает продуккцию предприятия
|