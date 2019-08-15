Остаточне рішення щодо продажу Китаю стратегічного підприємства «Мотор Січ» Україна ухвалюватиме самостійно.
Дивися повний текст США попередили Україну про ризики продажу \"Мотор Січі\" Китаю.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 09:21
США попередили Україну про ризики продажу "Мотор Січі" Китаю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США попередили Україну про ризики продажу \"Мотор Січі\" Китаю.
Додано: Чет 29 сер, 2019 09:22
Болтон забыл сказать еще. Денег нет но вы держитесь. Трамп с.ка денег то зажал.
Додано: Чет 29 сер, 2019 09:38
Болтон забыл сказать кто компенсирует упущенную прибыль, кто заплатит зарплаты рабочим и налоги в бюджет?
Рассказами Болтона сыт не будешь и на хлеб не намажешь.
Пусть в сшя рассказывает что кому продавать а что нет.
Или сшя пусть покупает продуккцию предприятия
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:19
Re: США попередили Україну про ризики продажу
Додано: Чет 29 сер, 2019 11:30
Это не вмешательство во внутренние дела?
Впрочем, с "Днем Незалежності"!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 29 сер, 2019 11:56
Вас? Ты откуда строчишь, родное сердце? Из Канады? Или Польши?
Что касается Мотор Сичи - до майдана это было супер-успешное предприятие, увеличивающее производство стабильно на 15-25% в год!
Да, значительная часть продукции шла в РФ - это правда. Но давайте разбираться, кому Порошенко и Турчинов сделали хуже, запретив поставки - тому, кто приобретает готовый продукт (причем за валюту - на сотни миллионов долларов), или тому, кто его разрабатывает и производит, развивая таким образом экспертизу и давая тысячи рабочих мест??
Чья обороноспособность уменьшилась сильнее - РФ, или наша?.. Завод на грани остановки! Попытка продажи китайцам - последняя потуга сохранить хотя бы отстатки производства и специалистов...
РФ с 2014-го года переманивает сотрудников и инвестирует средства в замещение - им УЖЕ есть чем заменить двигатели Мотор Сичи.
Мы же - в шаге от полной утраты способности производить их даже для нужд собственной обороны и промышленности.
Браво! Слушаем внешних советников дальше...
Додано: Чет 29 сер, 2019 12:23
silver_arrow_ua
Вам бы позаботится о том как накормить пуэрто-рико и не лезть к нам в украину вместе со своим Болтуном
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