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США попередили Україну про
ризики продажу "Мотор Січі" Китаю

США попередили Україну про ризики продажу "Мотор Січі" Китаю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:21

США попередили Україну про ризики продажу "Мотор Січі" Китаю

Пропонуємо до обговорення:
Остаточне рішення щодо продажу Китаю стратегічного підприємства «Мотор Січ» Україна ухвалюватиме самостійно.

Дивися повний текст США попередили Україну про ризики продажу \"Мотор Січі\" Китаю.
R2
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Болтон забыл сказать еще. Денег нет но вы держитесь. Трамп с.ка денег то зажал.
xbill
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:38

Болтон забыл сказать кто компенсирует упущенную прибыль, кто заплатит зарплаты рабочим и налоги в бюджет?
Рассказами Болтона сыт не будешь и на хлеб не намажешь.
Пусть в сшя рассказывает что кому продавать а что нет.
Или сшя пусть покупает продуккцию предприятия
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:19

Re: США попередили Україну про ризики продажу

  blueiceua написав:Рассказами Болтона сыт не будешь и на хлеб не намажешь.

Ну китайці вас нагодують.
Разом з росіянами.
Що одні що інші годувальники ще ті.
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:25

Опять майданом грозят)))
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:30

Это не вмешательство во внутренние дела?

Впрочем, с "Днем Незалежності"! :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:56

  silver_arrow_ua написав:
  blueiceua написав:Рассказами Болтона сыт не будешь и на хлеб не намажешь.

Ну китайці вас нагодують.
Разом з росіянами.
Що одні що інші годувальники ще ті.


Вас? Ты откуда строчишь, родное сердце? Из Канады? Или Польши? :mrgreen:

Что касается Мотор Сичи - до майдана это было супер-успешное предприятие, увеличивающее производство стабильно на 15-25% в год!

Да, значительная часть продукции шла в РФ - это правда. Но давайте разбираться, кому Порошенко и Турчинов сделали хуже, запретив поставки - тому, кто приобретает готовый продукт (причем за валюту - на сотни миллионов долларов), или тому, кто его разрабатывает и производит, развивая таким образом экспертизу и давая тысячи рабочих мест??

Чья обороноспособность уменьшилась сильнее - РФ, или наша?.. Завод на грани остановки! Попытка продажи китайцам - последняя потуга сохранить хотя бы отстатки производства и специалистов...

РФ с 2014-го года переманивает сотрудников и инвестирует средства в замещение - им УЖЕ есть чем заменить двигатели Мотор Сичи.

Мы же - в шаге от полной утраты способности производить их даже для нужд собственной обороны и промышленности.

Браво! Слушаем внешних советников дальше...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:23

silver_arrow_ua
Вам бы позаботится о том как накормить пуэрто-рико и не лезть к нам в украину вместе со своим Болтуном
blueiceua
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