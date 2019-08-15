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США попередили Україну про
ризики продажу "Мотор Січі" Китаю

США попередили Україну про ризики продажу "Мотор Січі" Китаю
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:21

Бл..., сколько у нас тут специалистов по Мотор Сичи развелось, что аж диву даешься!!!
У меня знакомый только недавно на пенсию ушел с этого завода, так что, не нужно тут всяким московским прихвостням лапшу на уши вешать про Россию-кормилицу.

Да, Мотор потерял около половины своих заказов, но то, что она БАНКРОТИТСЯ - это собачья чушь. Богуслаев "продал" Мотор Сич своим же офшорам, которым он "перечислял дивиденды". Все его бабло оседало в теплых странах. Он просто жлоб.

Половина оставшегося рынка - это ремоторизация старых самолетов и вертолетов, двигатели для китайских учебных истребителях, газоперекачивающие станции и двигатели для австрийского Даймонда. Короче, работы выше крыши. А практически все комплектующие, кроме вертолетных редукторов и пр., делались либо в Украине, либо на самом заводе, т.к. у них замкнутый цикл производства еще с советских времен. Так что, вешайте лапшу где-то в другом месте, российские "грантоеды".

Я скажу даже больше, сотрудники с Мотора ездили налаживать производство "скрепного российского двигателя" ПД-14, который, разрабатывался на Ивченко-Прогресс в Запорожье. Так что, не удивительно, что американцы так взбудоражились, ведь это одна из трех компаний в мире, способная создавать двигатели пятого поколения, после Дженерал Электрик и Роллс-Ройс. А это значит, что РЕАЛЬНАЯ стоимость завода миллиарды долларов, которые опят осядут у Богуслаева в офшорах, а не в Украине.

Эта продажа - преступление не только по причине передачи уникальных технологий, но финансовые потери бюджета страны на миллиарды.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:32

  myshapiton написав:Эта продажа - преступление не только по причине передачи уникальных технологий, но финансовые потери бюджета страны на миллиарды.


Сказочник, никто не спорил с тем, что продажа предприятия - это преступление.

Однако, препятствование экономической деятельности предприятия, организованной Порошенко и Турчиновым по советам из-за океана - не меньшее преступление!

Посмотри на результаты:
- РФ осваивает производство у себя, переманивая специалистов (о чем ты сам написал);
- Мотор Сич, "производящий уникальные продукты", по видимому, от хорошей жизни переходит на 4-дневку;
- а американцы, якобы заботящиеся о том, чтобы важные военные технологии не попали в руки Китая, сами не покупают ни продукцию уникального завода, ни его акции...

В связи с этим вопрос - как тебе живется в перевернутой реальности? Кровь в голову не давит? :mrgreen:
zРадио
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