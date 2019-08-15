Додано: Чет 29 сер, 2019 16:21

Бл..., сколько у нас тут специалистов по Мотор Сичи развелось, что аж диву даешься!!!

У меня знакомый только недавно на пенсию ушел с этого завода, так что, не нужно тут всяким московским прихвостням лапшу на уши вешать про Россию-кормилицу.



Да, Мотор потерял около половины своих заказов, но то, что она БАНКРОТИТСЯ - это собачья чушь. Богуслаев "продал" Мотор Сич своим же офшорам, которым он "перечислял дивиденды". Все его бабло оседало в теплых странах. Он просто жлоб.



Половина оставшегося рынка - это ремоторизация старых самолетов и вертолетов, двигатели для китайских учебных истребителях, газоперекачивающие станции и двигатели для австрийского Даймонда. Короче, работы выше крыши. А практически все комплектующие, кроме вертолетных редукторов и пр., делались либо в Украине, либо на самом заводе, т.к. у них замкнутый цикл производства еще с советских времен. Так что, вешайте лапшу где-то в другом месте, российские "грантоеды".



Я скажу даже больше, сотрудники с Мотора ездили налаживать производство "скрепного российского двигателя" ПД-14, который, разрабатывался на Ивченко-Прогресс в Запорожье. Так что, не удивительно, что американцы так взбудоражились, ведь это одна из трех компаний в мире, способная создавать двигатели пятого поколения, после Дженерал Электрик и Роллс-Ройс. А это значит, что РЕАЛЬНАЯ стоимость завода миллиарды долларов, которые опят осядут у Богуслаева в офшорах, а не в Украине.



Эта продажа - преступление не только по причине передачи уникальных технологий, но финансовые потери бюджета страны на миллиарды.