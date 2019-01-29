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Трамп заморозив військову
допомогу Україні

Трамп заморозив військову допомогу Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:31

Трамп заморозив військову допомогу Україні

Пропонуємо до обговорення:
Дональд Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

Дивися повний текст Трамп заморозив військову допомогу Україні.
R2
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blueiceua
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ну якщо лишити МОТОРСІЧ в державі, від китайців 100 не взяти, а від цих взяти 250, то +150 млн профіту + завод
shlyocuk
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