Дональд Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.
Дивися повний текст Трамп заморозив військову допомогу Україні.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 09:31
Трамп заморозив військову допомогу Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Трамп заморозив військову допомогу Україні.
Додано: Чет 29 сер, 2019 09:40
ну якщо лишити МОТОРСІЧ в державі, від китайців 100 не взяти, а від цих взяти 250, то +150 млн профіту + завод
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:09
чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов. что тут можно добавить
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:55
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