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Трамп заморозив військову
допомогу Україні

Трамп заморозив військову допомогу Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:31

Трамп заморозив військову допомогу Україні

Пропонуємо до обговорення:
Дональд Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

Дивися повний текст Трамп заморозив військову допомогу Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:31

Обещать не значит жениться.
Желающих содержать армию украины нет
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:40

ну якщо лишити МОТОРСІЧ в державі, від китайців 100 не взяти, а від цих взяти 250, то +150 млн профіту + завод
shlyocuk
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:09

чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов. что тут можно добавить
azon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:55

  azon написав:чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов. что тут можно добавить

Весь мир с нами! (с)
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:45

Вот и вся дружба. Опять кинут в итоге. Вопрос только в том, кто это сделает: Китай, Штаты, Европа или все вместе.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:47

  azon написав:чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов. что тут можно добавить

Да, такая правда. Все остальное - маркетинг для пересичных.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:51

Никто кроме нас не сделает нашу жизнь лучше.
Тем более, что нам достаточно ресурсов, было бы желание.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:33

  azon написав:чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов. что тут можно добавить

Ну так они платят, логично чтоб средства были использованы не против своих же интересов.
Да и сумма 250 миллионов это только в 2019 году, всего же, суммарно там на 700 миллионов долларов (17,5 миллиардов гривень).
Конгресс США одобрил $700 млн для Украины https://korrespondent.net/ukraine/41099 ... ia-ukrayny

Я бы на месте Президента срочно разобрался, кто это так "поработал", что США заморозили такие суммы военной помощи.
Раздел 1 - Уголовного Кодекса Украины
Преступления против основ национальной безопасности Украины. Статья 111
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:42

  Rainbow написав:Никто кроме нас не сделает нашу жизнь лучше.
Тем более, что нам достаточно ресурсов, было бы желание.

От вашего желания ничего не зависит. С Вами никто не поделится даже при большом Вашем желании, потому что желание поделиться напрочь отсутствует у владельцев ресурсов, еще их называют элитой.
nalim
 
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