Дональд Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.
Дивися повний текст Трамп заморозив військову допомогу Україні.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 09:31
Трамп заморозив військову допомогу Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Трамп заморозив військову допомогу Україні.
Додано: Чет 29 сер, 2019 09:40
ну якщо лишити МОТОРСІЧ в державі, від китайців 100 не взяти, а від цих взяти 250, то +150 млн профіту + завод
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:09
чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов. что тут можно добавить
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:55
Весь мир с нами! (с)
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Додано: Чет 29 сер, 2019 12:45
Вот и вся дружба. Опять кинут в итоге. Вопрос только в том, кто это сделает: Китай, Штаты, Европа или все вместе.
Додано: Чет 29 сер, 2019 12:47
Додано: Чет 29 сер, 2019 14:51
Никто кроме нас не сделает нашу жизнь лучше.
Тем более, что нам достаточно ресурсов, было бы желание.
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:33
Ну так они платят, логично чтоб средства были использованы не против своих же интересов.
Да и сумма 250 миллионов это только в 2019 году, всего же, суммарно там на 700 миллионов долларов (17,5 миллиардов гривень).
Конгресс США одобрил $700 млн для Украины
Я бы на месте Президента срочно разобрался, кто это так "поработал", что США заморозили такие суммы военной помощи.
Раздел 1 - Уголовного Кодекса Украины
Преступления против основ национальной безопасности Украины. Статья 111
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:42
От вашего желания ничего не зависит. С Вами никто не поделится даже при большом Вашем желании, потому что желание поделиться напрочь отсутствует у владельцев ресурсов, еще их называют элитой.
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