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Трамп заморозив військову
допомогу Україні

Трамп заморозив військову допомогу Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:32

одной рукой МОТОРСІЧ китайцам продаем, другой помощь от США хотим брать. Пусть американцы с Сикорского зайдут на Мотор-вся проблема решится
bolshay2
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