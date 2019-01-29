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Трамп заморозив військову допомогу Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 сер, 2019 22:32
одной рукой МОТОРСІЧ китайцам продаем, другой помощь от США хотим брать. Пусть американцы с Сикорского зайдут на Мотор-вся проблема решится
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bolshay2
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