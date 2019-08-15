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Британський фунт обвалився
через зупинку роботи парламенту

Британський фунт обвалився через зупинку роботи парламенту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:47

Британський фунт обвалився через зупинку роботи парламенту

Пропонуємо до обговорення:
Фунт стерлінгів впав до найнижчого рівня за тиждень після зупинки у роботі парламенту Борисом Джонсоном.

Дивися повний текст Британський фунт обвалився через зупинку роботи парламенту.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:47

коли та британія вже розвалиться
blueiceua
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