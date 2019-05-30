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Як роботодавець повинен
виплатити зарплатню у разі...

Як роботодавець повинен виплатити зарплатню у разі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:07

Як роботодавець повинен виплатити зарплатню у разі...

Пропонуємо до обговорення:
Виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, проводиться в день звільнення.

Дивися повний текст Як роботодавець повинен виплатити зарплатню у разі звільнення працівника.
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