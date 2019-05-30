Виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, проводиться в день звільнення.
Дивися повний текст Як роботодавець повинен виплатити зарплатню у разі звільнення працівника.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:07
Як роботодавець повинен виплатити зарплатню у разі...
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Дивися повний текст Як роботодавець повинен виплатити зарплатню у разі звільнення працівника.
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