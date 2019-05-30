Виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, проводиться в день звільнення.
Дивися повний текст Як роботодавець повинен виплатити зарплатню у разі звільнення працівника.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:07
Як роботодавець повинен виплатити зарплатню у разі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як роботодавець повинен виплатити зарплатню у разі звільнення працівника.
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:07
Якось так вийшло що укрсіб в 16 році після звільнення з роботи пів року не віддавав гроші. Поки я зза кордону не приїхав.
В банкоматі на картці 0, а виявляється гроші були перераховані.
Ото справедливість і право для пересічного.
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