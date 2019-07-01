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Hyundai представила власний
прототип електросамокатів...

Hyundai представила власний прототип електросамокатів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:20

Hyundai представила власний прототип електросамокатів...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Hyundai оголосила про намір включити в комплектацію своїх нових моделей електросамокат.

Дивися повний текст Hyundai представила власний прототип електросамокатів (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:20

..вещь вобщем-то неплохая, но..ГДЕ для него взять более менее норм. дороги, без ям и колдобин размером Азовское море?!... это раз..а номер два: так как-то нереально легко (?!) для хрупкой барышни (пусть и с шикарной копной вьющихся волос на видео), она обращается с "фиговиной" весом 7.7 кг!!
maestro71
 
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