Компанія Hyundai оголосила про намір включити в комплектацію своїх нових моделей електросамокат.
Дивися повний текст Hyundai представила власний прототип електросамокатів (відео).
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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:20
Hyundai представила власний прототип електросамокатів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Hyundai представила власний прототип електросамокатів (відео).
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:20
..вещь вобщем-то неплохая, но..ГДЕ для него взять более менее норм. дороги, без ям и колдобин размером Азовское море?!... это раз..а номер два: так как-то нереально легко (?!) для хрупкой барышни (пусть и с шикарной копной вьющихся волос на видео), она обращается с "фиговиной" весом 7.7 кг!!
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