За оцінкою Рахункової палати, через відхилення у сторону зменшення офіційного курсу, порівняно із прогнозованим, недоотримано 9,2 млрд грн доходів.
Дивися повний текст Нестабільність гривні коштувала бюджету 9 мільярдів - Рахункова палата.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:29
Нестабільність гривні коштувала бюджету 9 мільярдів -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нестабільність гривні коштувала бюджету 9 мільярдів - Рахункова палата.
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:29
Т.е. когда официальный курс рос, - бюджет дополнительно получил 9,2 млрд грн доходов, а теперь их недополучил, - в результате 0
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