За оцінкою Рахункової палати, через відхилення у сторону зменшення офіційного курсу, порівняно із прогнозованим, недоотримано 9,2 млрд грн доходів.
Дивися повний текст Нестабільність гривні коштувала бюджету 9 мільярдів - Рахункова палата.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:29
Нестабільність гривні коштувала бюджету 9 мільярдів -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нестабільність гривні коштувала бюджету 9 мільярдів - Рахункова палата.
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:29
Т.е. когда официальный курс рос, - бюджет дополнительно получил 9,2 млрд грн доходов, а теперь их недополучил, - в результате 0
Додано: Чет 29 сер, 2019 11:59
... «Укрепление гривны не является следствием успехов экономики Украины, или роста ее инвестиционной привлекательности», – сказал председатель Счетной палаты. Вот сколько раз говорила, а мне не верили...
Додано: Чет 29 сер, 2019 12:37
Неймовірно!) За Януковича 3 роки під ряд НБУ притримувався політики міцної гривні. Це було вкрай вигідно експортерам (тобто маленькій групі суспільства) і вкрай невігідно державі загалом. І ось це змогли помітити! Взагалі в монетарній політиці є настільки багато малих, непомітних нюансів, які насправді є архі важливими, що в усій державі мало хто з професійних економістів доганяє, що відбувається. А насправді це прості речі...
Додано: Чет 29 сер, 2019 14:07
По логике если обвалить гривну до 150-ти за доллар, то из бюджета польется в карманы пересичных ...
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