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Нестабільність гривні коштувала
бюджету 9 мільярдів -...

Нестабільність гривні коштувала бюджету 9 мільярдів -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:29

Нестабільність гривні коштувала бюджету 9 мільярдів -...

Пропонуємо до обговорення:
За оцінкою Рахункової палати, через відхилення у сторону зменшення офіційного курсу, порівняно із прогнозованим, недоотримано 9,2 млрд грн доходів.

Дивися повний текст Нестабільність гривні коштувала бюджету 9 мільярдів - Рахункова палата.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:29

Т.е. когда официальный курс рос, - бюджет дополнительно получил 9,2 млрд грн доходов, а теперь их недополучил, - в результате 0
yuig
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:59

... «Укрепление гривны не является следствием успехов экономики Украины, или роста ее инвестиционной привлекательности», – сказал председатель Счетной палаты. Вот сколько раз говорила, а мне не верили...
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:37

Неймовірно!) За Януковича 3 роки під ряд НБУ притримувався політики міцної гривні. Це було вкрай вигідно експортерам (тобто маленькій групі суспільства) і вкрай невігідно державі загалом. І ось це змогли помітити! Взагалі в монетарній політиці є настільки багато малих, непомітних нюансів, які насправді є архі важливими, що в усій державі мало хто з професійних економістів доганяє, що відбувається. А насправді це прості речі...
irey1
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:07

По логике если обвалить гривну до 150-ти за доллар, то из бюджета польется в карманы пересичных ...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 17:41

  irey1 написав:Неймовірно!) За Януковича 3 роки під ряд НБУ притримувався політики міцної гривні. Це було вкрай вигідно експортерам (тобто маленькій групі суспільства) і вкрай невігідно державі загалом.

Что за бред? Экспортёр получает валюту и меняет её на гривну. Чем сильнее гривна, тем меньше конечная сумма. В чём тут выгода?
moveton
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